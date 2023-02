Público aplaude beijo apaixonado de Gleisi e Lindbergh na Sapucaí

Apoie o 247

Agenda do Poder - O camarote Favela, protetorado da esquerda na Marques do Sapucaí, foi palco de muitos encontros de lideranças políticas alinhadas com o presidente Lula. Organizado pelo deputado Washington Quaquá, um dos coordenadores da bancada fluminense na Câmara dos Deputados, o espaço recebeu nesta segunda-feira, o deputado Lindbergh Farias e sua namorada, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

A alegria, a temperatura, o samba, talvez o entusiasmo como o novo momento do Brasil, fizeram o casal deixar de lado o exagerado recato com que se tem comportado nos últimos meses. Pela primeira vez, deixaram escapar um beijo apaixonado em plena avenida, ato saudado com palmas e carinho pela plateia das frisas e dos camarotes.

“Viva o amor”, gritaram o espectadores da cena apaixonada.

