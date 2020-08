Trono feito com ossos denuncia em Paris postura genocida do presidente do Brasil

Obra do artista plástico brasileiro Márcio Machado será exposta em atos públicos nos dias 5, 6 e 7 de setembro, na Praça Saint-Michel, no Quartier Latin, para denunciar a postura genocida de Jair Bolsonaro na gestão da pandemia do coronavírus edit

247 - O artista plástico brasileiro Márcio Machado, que vive em Paris, na França, desde 1972, criou a escultura de um trono construído com ossos e denominado por ele “O Trono Obsceno e Mórbido da Dinastia Bolsonaro”. A obra critica a postura do presidente diante da pandemia do novo coronavírus. A obra, com 2 metros de altura, é composta por tíbias e omoplatas de boi. As articulações são folheadas a ouro.

“O trono é um símbolo representativo do poder político e, feito com ossos, evoca a morte”, diz o artista, que foi o primeiro brasileiro convidado a expor uma obra de arte no Centro Beaubourg-Georges Pompidou, na década de 1970.

O mandatário adotou atitudes anticientíficas que contribuíram para que o país some mais de 3,6 de milhões de contaminados e mais de 115 mil mortos (dados de 24 de agosto). O Brasil é o segundo país mais atingido no mundo pela Covid-19 em números absolutos, atrás apenas dos Estados Unidos, com 6 milhões de infectados e 185 mortes provocadas pela pandemia.

Bolsonaro já subestimou a Covid-19 em algumas ocasiões. No mês de junho, ele disse que "talvez tenha havido um pouco de exagero" na maneira como a pandemia foi tratada. Chegou a classificá-la como uma "gripezinha", em março, e perguntou "e daí?" ao ser questionado sobre os cinco mil mortos pela doença, em abril.

Escultor e pintor, Márcio deve ampliar seu protesto expondo também na praça Saint-Michel um caixão de defunto que decorou com uma parafernália de acessórios dourados e que também condena o morticínio causado pela má gestão da Covid-19 no Brasil.

Impeachment

Márcio está mobilizando a comunidade brasileira residente na capital francesa para os três dias do Manifesto contra a Dinastia Bolsonaro: sábado 5, domingo 6 e segunda 7 de setembro. Esse último dia é a data da Independência do Brasil.

De acordo com o artista, o fato convida a também festejar ao melhor estilo brasileiro, com música e dança, pedindo uma “nova e verdadeira independência”, sem submissão aos Estados Unidos. Nos três dias, das 10h às 19h, serão coletadas assinaturas em favor do impeachment de Bolsonaro.

No início da crise sanitária, Bolsonaro classificou o coronavírus de “gripezinha”, depois não respeitou o distanciamento social e o uso de máscara e propagandeou o uso da hidroxicocloroquina - droga sem comprovação científica -, além de ter exonerado dois médicos do cargo de ministro da Saúde e colocado na vaga um general sem especialização, entre outros equívocos apontados por seus críticos.

O presidente já apoiou atos públicos antidemocráticos a favor do fechamento dos poderes Legislativo e Judiciário, é hostil ao trabalho da imprensa e despreza a cultura e as artes.

Amazônia e índios dizimados

Na opinião do artista, a situação do país “é surreal". Afora a pandemia, “a Amazônia queima por todos os lados e os índios são dizimados no mapa do genocídio, ao mesmo tempo que a população é reduzida ao simples papel estatístico de velhos, pobres e negros, isso tudo em um ambiente de desprezo à Constituição”. Para Márcio, os filhos de Bolsonaro “brincam de presidente, dão instruções absurdas e alimentam mentiras, fake news, com os ministros militares às suas ordens e submissos”.

AGENDA:

O quê: Manifesto contra a Dinastia Bolsonaro

Quando: 5, 6 e 7 de setembro de 2020, das 10h às 19h

Onde: Praça Saint-Michel, em frente à Fonte Saint-Michel, no bairro Quartier Latin, Paris

