Achille Mbembe diz que genocídio em Gaza é exemplo da necropolítica e vê capitalismo incompatível com a ideia de democracia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Achille Mbembe, destacado pensador camaronês, desafiou as percepções simplistas sobre a geopolítica contemporânea, enfatizando a incompatibilidade entre o neoliberalismo e a democracia liberal. Em uma entrevista à Folha de S. Paulo, Mbembe, conhecido por obras como "Crítica da Razão Negra" e "Necropolítica", lançou luz sobre a falência da hegemonia ocidental e criticou o modelo socioeconômico predominante do século 21.

Durante a discussão, Mbembe abordou a tensão entre democracia e redes sociais, ressaltando a necessidade de democratizar o acesso às ferramentas tecnológicas. Ele argumentou que o atual contexto global demanda uma regulação transnacional, dada a natureza das grandes empresas de tecnologia, que transcendem fronteiras nacionais.

continua após o anúncio

Ao refletir sobre a situação em Gaza, Mbembe trouxe à tona a experiência sul-africana do apartheid, destacando que o direito à vingança não conduz necessariamente à paz. Sua abordagem sobre o conflito israelo-palestino foi marcada por uma visão crítica sobre a possibilidade de uma solução de dois Estados, sugerindo que questões tão complexas devem ser endereçadas pelos líderes mundiais.

Além disso, Mbembe discutiu a relevância do conceito de necropolítica em contextos como o Brasil, onde a violência afeta desproporcionalmente os jovens negros. Ele destacou a importância de reconhecer e enfrentar a herança histórica que marginaliza a identidade negra, ressaltando a necessidade de recontextualizar expressões artísticas e repensar as estruturas de poder.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: