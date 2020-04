Coronavírus cria uma nova ordem mundial, diz Henry Kissinger

Por Henry Kissinger – A atmosfera surreal da pandemia de Covid-19 me lembra como me senti quando jovem na 84ª Divisão de Infantaria durante a Batalha de Bulge. Agora, como em 1944, há uma sensação de perigo incipiente, direcionado não a qualquer pessoa em particular, mas atacando aleatoriamente e com devastação. Mas há uma diferença importante entre esse tempo distante e o nosso. Agora, em um país dividido, é necessário um governo eficiente e previdente para superar obstáculos sem precedentes em magnitude e abrangência global. Manter a confiança do público é crucial para a solidariedade social, para a relação das sociedades entre si e para a paz e estabilidade internacionais.

As nações aderem e florescem com a crença de que suas instituições podem prever calamidades, deter seu impacto e restaurar a estabilidade.

Quando a pandemia do Covid-19 terminar, as instituições de muitos países serão percebidas como tendo fracassado. Se esse julgamento é objetivamente justo é irrelevante. A realidade é que o mundo nunca será o o mesmo após o coronavírus.

Discutir agora sobre o passado apenas torna mais difícil fazer o que precisa ser feito.

O coronavírus atingiu uma escala e ferocidade sem precedentes. Sua propagação é exponencial: os casos nos EUA estão dobrando a cada cinco dias. Neste momento, não há cura. Os suprimentos médicos são insuficientes para lidar com as ondas cada vez maiores de casos. Muitas unidades de cuidados intensivos estão à beira e além de superarem os limites. O teste é inadequado para a tarefa de identificar a extensão da infecção, muito menos reverter sua propagação. Uma vacina bem-sucedida pode levar de 12 a 18 meses.

A administração dos EUA fez um trabalho sólido para evitar uma catástrofe imediata. O teste final será se a propagação do vírus puder ser detida e revertida de uma maneira e em uma escala que mantenha a confiança do público na capacidade dos americanos de se governarem. O esforço de crise, por mais vasto e necessário, não deve impedir a tarefa urgente de lançar um empreendimento paralelo para a transição à ordem pós-coronavírus.

Os líderes estão lidando com a crise em grande parte em nível nacional, mas os efeitos dissolventes da sociedade do vírus não reconhecem fronteiras. Embora seja provável que o ataque à saúde humana seja temporário, o levante político e econômico que desencadeou pode durar gerações. Nenhum país, nem mesmo os EUA, podem em um esforço puramente nacional superar o vírus.

A abordagem das necessidades do momento deve, em última análise, ser acoplada a uma visão e programa colaborativos globais. Se não pudermos fazer as duas coisas em conjunto, enfrentaremos o pior de cada uma.

Tirando lições do desenvolvimento do Plano Marshall e do Projeto Manhattan, os EUA são obrigados a realizar um grande esforço em três domínios. Primeiro, reforçar a resiliência global a doenças infecciosas. Triunfos da ciência médica, como a vacina contra a poliomielite e a erradicação da varíola, ou a maravilha técnico-estatística emergente do diagnóstico médico por meio da inteligência artificial, levaram-nos a uma complacência perigosa. Precisamos desenvolver novas técnicas e tecnologias para controlar infecções e aplicar vacinas em grandes populações. Cidades, estados e regiões devem se preparar consistentemente para proteger seu povo de pandemias por meio de armazenamento, planejamento cooperativo e exploração nas fronteiras da ciência.

Segundo, esforce-se para curar as feridas da economia mundial. Os líderes globais aprenderam lições importantes da crise financeira de 2008. A atual crise econômica é mais complexa: a contração desencadeada pelo coronavírus é, em sua velocidade e escala global, diferente de tudo o que se sabe na história. E as medidas necessárias de saúde pública, como distanciamento social e fechamento de escolas e empresas, estão contribuindo para o sofrimento econômico. Os programas também devem procurar melhorar os efeitos do caos iminente sobre as populações mais vulneráveis do mundo.

Terceiro, salvaguardar os princípios da ordem mundial liberal. O fundamento do governo moderno é uma cidade murada protegida por governantes poderosos, às vezes despóticos, outras vezes benevolentes, mas sempre fortes o suficiente para proteger o povo de um inimigo externo. Os pensadores do Iluminismo reformularam esse conceito, argumentando que o objetivo do Estado legítimo é suprir as necessidades fundamentais do povo: segurança, ordem, bem-estar econômico e justiça. Os indivíduos não podem garantir essas coisas por conta própria. A pandemia provocou um anacronismo, um renascimento da cidade murada em uma época em que a prosperidade depende do comércio global e do movimento de pessoas.

As democracias do mundo precisam defender e sustentar seus valores iluministas. Uma retirada global do equilíbrio entre poder e legitimidade fará com que o contrato social se desintegre tanto domesticamente quanto de aliados. No entanto, essa questão milenar de legitimidade e poder não pode ser resolvida simultaneamente com o esforço para superar a praga do Covid-19. A restrição é necessária por todos os lados – na política doméstica e na diplomacia internacional. As prioridades devem ser estabelecidas.

Partimos da Batalha do Bulge para um mundo de crescente prosperidade e maior dignidade humana. Agora, vivemos um período épico. O desafio histórico para os líderes é gerenciar a crise enquanto construímos o futuro. O fracasso pode incendiar o mundo.

Mr. Kissinger atuou como secretário de Estado e consultor de segurança nacional nas administrações de Nixon e Ford.

