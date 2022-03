Filósofa do feminismo negro Sueli Carneiro é eleita Personalidade Literária do Ano pelo Prêmio Jabuti

Com o anúncio da homenagem, Carneiro se torna a primeira autora de não ficção eleita Personalidade Literária do Ano edit

247 - A escritora, filosofa e ativista Sueli Carneiro, uma das principais teóricas do feminismo negro do Brasil, será a Personalidade Literária do Ano a ser homenageada na 64ª edição do Prêmio Jabuti. O anúncio foi feito pela Câmara Brasileira do Livro em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 29.

Carneiro é doutora em Filosofia pela USP e fundadora do Geledés-Instituto da Mulher Negra. Ela se dedica à defesa dos direitos da população negra, em especial as mulheres, e à criação de políticas públicas voltadas para essa população.

Entre artigos e livros notáveis da filósofa, estão 'A construção do outro como não-ser como fundamento do ser' (2005), 'A cor do preconceito' (2006) e 'Escritos de uma vida' (2018).

Com o anúncio da homenagem, Carneiro se torna a primeira autora de não ficção eleita Personalidade Literária do Ano, distinção que já foi concedida a nomes como Conceição Evaristo e Adélia Prado. (Com informações do jornal O Globo).

