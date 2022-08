‘Marx estava certo. A crise capitalista chegou e não há medidas paliativas para resolver’, diz ex-embaixador britânico

Apoie o 247

ICL

Artigo de Criag Murray, publicado em seu website. Tradução automática do Consortium News.

Nunca me considerei marxista. Cheguei à idade adulta no final de um período de 40 anos na história da civilização ocidental, quando houve uma redução no abismo entre os ricos e as pessoas comuns.

Em consequência, eu acreditava que uma sociedade tolerável poderia ser alcançada por medidas simples para melhorar o capitalismo. Cresci com propriedade pública de serviços públicos, monopólios naturais e indústrias estratégicas, com assistência médica e medicamentos gratuitos, mensalidades universitárias gratuitas com boas bolsas de manutenção, escolas sob o controle de conselhos locais eleitos, aluguéis justos controlados, incluindo o setor privado e moradias públicas significativas. Pensávamos que duraria para sempre.

Em 1973 entrei para o Partido Liberal. Muito do manifesto do Partido Liberal de 1974 eu ainda podia acreditar agora. As coisas acima, como propriedade pública de serviços públicos e grandes indústrias e educação gratuita, não estavam no manifesto porque não precisavam estar – elas já existiam e eram a estrutura básica.

O manifesto acrescentou coisas como uma renda básica garantida para todos na sociedade, participações obrigatórias dos trabalhadores nas indústrias não nacionalizadas, conselhos de trabalhadores e congelamento de aluguéis nos setores público e privado.

Não estou afirmando que é um grande documento socialista – havia sinais de pensamento de direita se aproximando como uma mudança para a tributação indireta. Mas a verdade é que o manifesto do Partido Liberal de 1974 foi pelo menos tão à esquerda quanto o manifesto do ex-líder trabalhista Jeremy Corbyn. Algumas de suas ideias estavam muito à frente de seu tempo – como a ideia de que o crescimento econômico contínuo e o aumento do consumo não são sustentáveis ​​ou desejáveis.

Acreditando essencialmente nas mesmas coisas agora, encontro-me na extrema esquerda – sem nunca ter me movido!

Aqui estão alguns trechos do manifesto liberal de 1974 que podem surpreendê-lo. Esse tipo de linguagem você não ouvirá do Partido Trabalhista de Keir Starmer - na verdade, provavelmente o expulsaria:

Esse Partido Liberal, é claro, se foi, junto com as tradições radicais, antiguerra e antissindicais do liberalismo britânico. Eles foram diluídos pela fusão com o Partido Social Democrata e finalmente mortos pelo [ex-vice-primeiro-ministro] Nick Clegg, [agora presidente para assuntos globais da Meta Platforms], e os “Orange Bookers” que transformaram o partido híbrido totalmente neo. -liberal, uma doutrina com quase nenhuma semelhança com o liberalismo que pretende reafirmar.

Essas almas resistentes que seguem e apoiam este blog estão testemunhando os últimos golpes do legado do pensamento político que foi concedido por John Stuart Mill, William Hazlitt, John Ruskin, John A. Hobson, Charles Kingsley, Bertrand Russell, William Beveridge e muitos outros , temperado por Piotr Kropotkin e Pierre-Joseph Proudhon.

Não imagino que nenhuma outra geração que tente ser ativa na política desenvolva sua visão de mundo com esses pensadores como seus principais motivadores.

Mas o ponto dessa baboseira egocêntrica é que eu não sou marxista e não venho de um trabalho organizado ou de uma formação ou mentalidade socialista.

Doutrina do Neoliberalismo

O pensamento-chave para o qual estou me arrastando por esse pântano de explicações é o seguinte: cresci em uma época em que o capitalismo era suficientemente moderado por medidas paliativas que parecia uma maneira razoável de conduzir a sociedade.

Isso terminou por volta de 1980, quando a doutrina do neoliberalismo tomou conta do mundo ocidental. No Reino Unido, essa doutrina agora controla firmemente os partidos Conservador, Lib Dem, Trabalhista e Nacional Escocês e é promovida incansavelmente pela mídia estatal e corporativa.

O resultado dessa dominação neoliberal foi uma expansão massiva e acelerada no fosso entre os ultra-ricos e o resto da sociedade, na medida em que as pessoas comuns, antes de classe média, lutam para pagar as contas necessárias simplesmente para viver. A situação tornou-se insustentável.

Em suma, verifica-se que Marx estava certo. A crise do capitalismo está agora sobre nós. O neoliberalismo (outra palavra para projetar sistemas estatais deliberadamente para levar a incríveis concentrações de riqueza em meio à pobreza geral) está chegando ao fim de seu curso.

Não existem medidas paliativas que tornem a situação suportável. Uma mudança radical na propriedade dos ativos é a única coisa que resolverá a situação – começando com a propriedade pública de todas as empresas de energia, desde extratores de hidrocarbonetos como Shell e BP, até geradores e fabricantes de gás, eletricidade e combustível, distribuidores e varejistas.

Esse é apenas um setor e apenas o começo. Mas é um bom começo. Frequentemente passo pela refinaria de Grangemouth e fico surpreso que toda aquela terra, equipamentos maciços, todos esses produtos químicos e processos, vão principalmente para o benefício do homem mais rico da Grã-Bretanha, Jim Ratcliffe, que está pensando em comprar o Manchester United como seu mais recente brinquedo, enquanto seus trabalhadores protestar contra outro corte salarial em termos reais. Esta obscenidade não pode continuar para sempre.

As guerras não são incidentais ao neoliberalismo. Eles são uma parte essencial do programa, porque o consumismo desenfreado exige a aquisição massiva de recursos naturais. A guerra constante tem o benefício colateral útil para a elite global de lucros maciços para o complexo industrial militar.



O custo da miséria e da morte humana é mantido a uma distância discreta do mundo ocidental, exceto pelos fluxos de refugiados, que encontram uma resposta cada vez mais fundada na negação da humanidade.

A promoção da guerra contínua levou à aceleração da crise. Grande parte da atual explosão do custo de vida pode ser atribuída diretamente à guerra provocada, prolongada e inútil na Ucrânia, enquanto a doutrina neoliberal proíbe o controle da horrenda especulação associada das empresas de energia.

Haverá raiva pública vindo de uma força e alcance nunca vistos em minha vida. Os ultra-ricos e seus servidores políticos sabem disso e, portanto, estão sendo tomadas medidas fortes para impedir o protesto público.

A nova Lei de Policiamento é uma de uma série de medidas que estão sendo adotadas para reprimir as avenidas para a livre expressão do descontentamento público. As manifestações podem simplesmente ser proibidas se forem “barulhentas” ou uma “inconveniência”. A marcha de 2 milhões de pessoas contra a Guerra do Iraque em Londres, por exemplo, poderia ter sido proibida por ambos os motivos.

Conheci e conversei no fim de semana passado no festival Beautiful Days com o admirável Steve Bray; não concordamos em tudo, mas sua preocupação pública é genuína. Ele está se acostumando a ser removido pela polícia da Praça do Parlamento depois de ser especificamente visado na legislação. Lembrei a ele – e lembro a você – que o governo Blair também proibiu protestos perto do parlamento de Westminster.

A intolerância à dissidência é uma característica do neoliberalismo moderno, como as pessoas no Canadá e na Nova Zelândia também estão testemunhando – ou como Julian Assange poderia dizer.

Mas, além dos ataques legislativos e estaduais aos protestos, o estado neoliberal também está aumentando seus elementos mais sutis de controle. Os serviços de segurança estão sendo continuamente expandidos. A mídia não está apenas cada vez mais concentrada, está cada vez mais sob a influência direta do serviço de segurança – a Integrity Initiative, as revelações de Paul Mason e o fantasmagórico mal disfarçado de Luke Harding e Mark Urban, todos sendo pequenos elementos de uma enorme rede projetada para controlar o popular imaginação.

Craig Murray é autor, radialista e ativista de direitos humanos. Ele foi embaixador britânico no Uzbequistão de agosto de 2002 a outubro de 2004 e reitor da Universidade de Dundee de 2007 a 2010. Sua cobertura depende inteiramente do apoio do leitor. Assinaturas para manter este blog funcionando são recebidas com gratidão .

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.