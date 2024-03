Não podemos esquecer Berta

Apoie o 247

Por Giorgio Trucchi, LINyM - Em 2 de março completaram-se oito anos do vil assassinato de Berta Cáceres, líder indígena, ativista social, defensora dos direitos humanos e muito mais.

Nesse dia, comemoramos sua luta, sua vida, seu compromisso, sua capacidade de articulação, seu espírito inabalável, sua semeadura, seu retorno ao mundo feita milhões, sua presença em milhares de lutas dos povos do mundo.

Oito anos sem justiça completa. Oito anos de "justiça para Berta". Oito anos sem esquecer.

Não esquecer Berta significa não esquecer que, todos os anos, centenas de defensoras/es da terra, dos territórios e dos bens comuns são mortas/os em todo o mundo; outras/os milhares sofrem assédio, perseguição, estigmatização, ameaças, criminalização, prisão.

Não esquecer Berta significa não esquecer que a América Latina continua no topo da lista de continentes onde ser defensor/a do meio ambiente é a atividade mais perigosa; onde o Brasil, Colômbia, Filipinas, México e Honduras são os países onde mais são assassinados.

Não esquecer Berta significa lembrar que a maioria das/os defensoras/es perseguidas/os e assassinadas/os são indígenas, camponeses.

Não esquecer Berta significa não esquecer que a luta pela terra, territórios e pelos bens comuns é uma luta que vai além de "ser ambientalista"; é uma luta contra um modelo neoliberal extrativista, predatório e assassino; é uma luta antirracista e antipatriarcal; é uma luta emancipatória dos povos.

Lembrar Berta, jamais esquecer dela, exigir verdade e justiça integral para ela, significa não esquecer que a grande maioria dos assassinatos de defensoras/es de direitos humanos fica impune.

Alcançar a verdade e a justiça para Berta significa quebrar essa impunidade, processar e condenar todos os membros da cadeia criminosa que planejou, organizou, financiou e executou seu assassinato.

Alcançar a verdade e a justiça para Berta significa também colocar no banco dos réus todos os atores políticos e econômicos, nacionais e internacionais, que participaram, direta ou indiretamente, de seu assassinato, dos atos de corrupção relacionados ao projeto hidrelétrico de Água Zarca e seu financiamento.

Alcançar justiça para Berta significa quebrar o véu do silêncio e da impunidade que cobre centenas de casos de assassinato de defensoras/es de direitos humanos em Honduras.

Não esquecer Berta significa não apenas recordá-la, mas também atuar e apoiar todas as lutas que os povos indígenas, as comunidades camponesas, os movimentos sociais e populares e organizações da Abya Yala e do mundo continuam travando em defesa de suas terras, territórios e bens comuns.

Neste 2 de março, 8 anos depois da semeadura no chão de nossa companheira e amiga, da lutadora incansável, da combatente, voltemos nosso olhar para sua família, para suas filhas Bertita e Laura, para seu filho Salvador, para sua mãe Austraberta, para Copinh (Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas de Honduras), para o povo indígena Lenca, com o compromisso de não esquecer, não desmaiar, não desanimar; continuar exigindo outro mundo possível, verdade e justiça.

Berta vive! A Luta segue!

[Publicado originalmente em espanhol por Nueva Lista Informativa Nicaragua y Más - LINyM) - https://nuevanicaraguaymas.blogspot.com/2024/03/no-olvidar-berta.html ]

Tradução: Rose Lima.

