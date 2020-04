O racismo é também um custo para a economia

Custa muito para nós permanecermos divididos", diz a especialista em políticas públicas Heather C. McGhee edit

Do TED – O racismo piora nossa economia - e não apenas de maneiras que prejudicam as pessoas de cor, diz a especialista em políticas públicas Heather C. McGhee. De suas pesquisas e viagens pelos EUA, McGhee compartilha percepções surpreendentes de como o racismo alimenta más políticas e esgota nosso potencial econômico - e oferece uma repensação crucial sobre o que podemos fazer para criar uma nação mais próspera para todos. "Nossos destinos estão ligados", diz ela. "Custa muito para nós permanecermos divididos".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.