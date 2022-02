Zé Barbosa Júnior: “a esquerda se aproxima muito mais de Jesus do que a direita”

Apoie o 247

Por Ricardo Nêggo Tom, para o 247 - Não é incomum vermos cristãos bolsonaristas associando a esquerda ao mal e tentando demonizar a figura do ex-presidente Lula através de Fake News. Os mais radicais chegam a dizer que um cristão não pode ser de esquerda, alegando que o segmento é contrário aos valores cristãos. Será que isso é verdade? O programa “Um Tom de resistência” convidou dois pastores evangélicos de esquerda para debater e refutarem tal afirmação. Oliver Goiano, que é pastor da Igreja Batista da Lagoa, em Maricá, no Rio de Janeiro e bacharel em história pela UFF, discorda dessa colocação. “Eu digo que é justamente o contrário. Mesmo entendendo que Jesus não é nem de esquerda, nem de direita, se compararmos a esquerda com a ex trema direita, qual delas mais se aproxima dos ensinamentos de Jesus? Eu não tenho dúvidas de que é a esquerda. Se a maioria dos cristãos parasse para pensar, perceberia que é muito mais confortável ser de esquerda, do que de direita. Como cristão, eu me sinto muito mais tranquilo em ser de esquerda. A mensagem inclusiva de Jesus, o amor ao próximo que ele pregou, o respeito às diferenças, a defesa do mais pobres, são provas desse alinhamento. Os preceitos bíblicos são de justiça social. Por isso, eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que a esquerda é muito mais cristã do que a extrema direita.

O pastor da Comunidade Batista do Caminho, em Campina Grande - PB, Zé Barbosa Júnior, concorda com a opinião do seu colega e lembra que as orientações políticas da direita se opõe ao que o cristianismo preconiza. “Concordo com o Oliver, que não podemos dizer que Jesus é de esquerda, mas podemos dizer abertamente que a esquerda se aproxima muito mais de Jesus do que a direita. Se levarmos para o campo das orientações políticas, podemos dizer que a direita está muito mais ligada ao capitalismo e a esquerda ao socialismo. Só isso já é predominante para eu escolher o meu lado. Quando alguém me pergunta como eu posso ser pastor e socialista, eu digo que a pergunta está sendo feita para a pessoa e rrada. Tem que perguntar para o pastor de direita, como ele pode ser pastor e capitalista. Como um pastor pode apoiar um sistema que é baseado na opressão? Porque o capitalismo só existe, se existir opressão. Enquanto o socialismo é uma proposta de que essas opressões sejam diminuídas. Embora, infelizmente, talvez elas nunca terminem, porque partem do ser humano. Mas, como sistema, o socialismo oferece muito mais igualdade e se aproxima muito mais dos ensinamentos de Cristo. Por isso, eu digo com certeza que sou pastor, sou cristão, sou socialista e sou petista. Essa é aminha definição. “

As chamadas “Fake News”, continuam sendo um dos principais trunfos usados pelos bolsonaristas para propagar inverdades contra os seus adversários. Do “kit gay” à “mamadeira de piroca”, o jogo sujo da extrema direita sempre costuma ter um apelo moralista e “cristão”. Em ano eleitoral, todo cuidado é pouco com essas mentiras que acabam se tornando verdades, sob a égide do cristianismo e da defesa do nome de Deus. Zé Barbosa Júnior explica que “essa coisa da fake News ganhou muito vulto na última eleição, e acredito que na próxima também será terrível, mas não é uma novidade no meio evangélico. Quem começou com isso foi um camarada chamado Edno Fo nseca, do Rio de Janeiro, que em 1989, quando o Lula foi candidato pela primeira vez, espalhou no meio evangélico que haveriam cinco leis para fechar a Igreja no Brasil. Essa foi a primeira grande Fake News no meio evangélico. E esse pastor Edno Fonseca, que era deputado federal, fazia a sua campanha baseado nisso. Alertando aos cristãos que se o PT ganhasse, as igrejas seriam fechadas no país. De lá para cá, a coisa só piorou. É interessante a gente perceber algumas coisas na história, que são fatos. E eles falam por si. Qual foi o período em que a igreja evangélica mais cresceu no Brasil? Foi exatamente nos 13 anos de governo do PT. E se cresceu, primeiro, foi porque havia plena liberdade religiosa. Ou seja, o PT nunca foi contra a igreja. Segundo, por ter sido o período de maior prosperidade brasileira, o que refletiu diretamente nas igrejas porque o pobre é fiel ao dízimo. Co m isso, as igrejas também tiveram mais lucro e puderam investir mais, porque os cidadãos tinham mais dinheiro para ofertar. “

Oliver Goiano sinaliza um problema na educação brasileira, como o principal responsável pela aceitação de notícias falsas por parte da população, por mais absurdas que elas possam parecer. Como no caso de uma mensagem que circula nos grupos bolsonaristas, dando conta de que Lula irá matar 100 touros e oferecer crianças em sacrifício para ganhar as próximas eleições. “Eu vejo que falhamos como país. Porque alguém que acredita nessas notícias, está com problemas cognitivos ou com problemas educacionais. Então, falhamos no processo de educação da nação. Eu penso que a relação do PT com as igrejas evangélicas não pode ser apenas elei toral. Um grande projeto que o Partido dos Trabalhadores pode fazer para o ano de 2023, é um projeto educacional e de reforço escolar em parceria com as igrejas. Porque muitos que acreditam nessas mentiras, têm problemas de formação educacional. Vamos pensar: 100 touros serão sacrificados e ninguém não chamou o Ibama? Crianças vão ser mortas e ninguém chamou o conselho tutelar? Porque sabe que é mentira. E sempre para demonizar as religiões de matriz africana e o ex-presidente Lula. Eles falam do Lula como se ele nunca tivesse governado o Brasil. Falam do PT como algo desconhecido. E já governamos o país durante alguns anos, e, como foi dito pelo companheiro Zé Barbosa, sempre houve liberdade e grande crescimento. Para essas pessoas que demonizam o PT e as religiões de matriz africana, eu faço uma pergunta. Com quem está o diabo? Alguém que j&aac ute; falou em fuzilar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que já desejou a morte da presidenta Dilma infartada ou com um câncer e que já declarou que tinha que haver uma guerra civil e morrer 30 mil pessoas no país, fala em nome de Deus? “

