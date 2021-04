Animais migram no Brasil? Evento no Youtube reúne especialistas para falar sobre o fenômeno

A ideia do Canal AvistarBrasil é apresentar a importância da migração de espécies como tartarugas, peixes, borboletas e mamíferos marinhos, além das aves, incentivando as pessoas a observarem o fenômeno no Brasil edit

Quando falamos em migração, é comum que as pessoas pensem nos documentários da National Geographic, nos quais enormes bandos de gnus e zebras realizam grandes translocações de escalas épicas. No entanto, pouca gente se dá conta de que animais estão migrando ao nosso redor o tempo todo. Por esse motivo o Canal AvistarBrasil, no YouTube, organizou a atração temática Semana Migratória para trazer mais informações sobre esse fenômeno natural tão pouco conhecido fora dos meios acadêmicos.

Avistar é a maior feira de observação de aves da América Latina e desde o ano passado (15a edição – 2020). O evento está ocorrendo de forma virtual por conta da pandemia. Assim surge também o evento virtual, o Avistar Conecta, o qual promove conversas, oficinas e palestras inéditas com pesquisadores, fotógrafos e naturalistas do Brasil e do exterior. Apenas em 2020 foram 365 lives e 2021 já conta com 54 lives distribuídas em apresentações individuais ou eventos temáticos, todas com acesso livre e gratuito, disponíveis no Canal AvistarBrasil no YouTube.

A Semana Migratória, evento temático para discutir a migração e tudo que ela significa para a natureza, começa nesta quarta-feira, 28 de abril, e se estende até 2 de maio. O evento contará com apresentações distribuídas ao longo dos 5 dias e consistirá em um verdadeiro convite para conhecer os segredos da migração dos animais no Brasil.

A ideia principal é apresentar a importância da migração de espécies como tartarugas, peixes, borboletas e mamíferos marinhos, além das aves, incentivando as pessoas a observarem o fenômeno no Brasil e contribuir com a conservação dos ambientes para receberem as espécies migratórias.

O tema migração atrai pessoas no mundo todo, seja através de estudos científicos realizados puramente por estudantes e pesquisadores ou de forma colaborativa com o envolvimento de todos através da ciência cidadã.

SEMANA MIGRATÓRIA

Uma semana dedicada à migração dos animais no Brasil

28/04 (quarta-feira)

19h O que é migração e por que migrar?

Alex Jahn

20h Peixes migratórios

Uwe H.Schulz, Domingos Garrone Neto e Lisiane Hahn

29/04 (quinta-feira)

19h Aves migratórias urbanas

Karlla Barbosa

20h Migração de borboletas

Gustavo Accácio e Carlos Candia-Gallardo

30/04 (sexta-feira)

19h Migração de tartarugas marinhas

João Abreu

20h Visitantes do Chile: migração de Elaenia chilensis Fabio Schunck

01/05 (sábado)

15h Migrações crípticas e ciência cidadã

Alex Lees

16h Maçaricos e conservação de aves limícolas migratórias Rick Simpson-Wader Quest e Juliana Bosi

18h Migração de caboclinhos

Marcio Reppening

02/05 (domingo)

16h Migração em mamíferos marinhos

Salvatore Siciliano

17h Aves marinhas: migração de trinta-reis-róseo Gabriela Ramires

18h Mariquitas e outras aves migrantes boreais Diego Cueva

19h Migração de papagaio-charão

Jaime Martinez

