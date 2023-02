Catástrofe em Ohio pode ter matado 44 mil animais (vídeo)

A estimativa original era de cerca de 3.500 animais aquáticos mortos logo após o descarrilamento do trem. edit

Sputnik Brasil - As autoridades norte-americanas estimam que 44 mil animais tenham sido mortos no incidente do "trem tóxico" no estado de Ohio, nos EUA.

Três semanas após o incidente do "trem tóxico" em Ohio, EUA, o departamento local de recursos naturais aumentou sua estimativa do número de animais mortos pelos produtos químicos perigosos para quase 44 mil.

A estimativa original era de cerca de 3.500 animais aquáticos mortos logo após o descarrilamento do trem.

Ohio tem cerca de 75 mil fazendas e ocupa o primeiro lugar no país na produção de queijo suíço, o segundo na produção de ovos e o terceiro em tomates e abóboras.

À medida que os produtos químicos se infiltram no solo, os produtores estão fazendo perguntas sobre o impacto da liberação de substâncias tóxixas na segurança alimentar e nas plantações e gado.

Uma agricultora local disse ao jornal The New York Times que suas aves receberam antibióticos devido a problemas respiratórios, e suas galinhas puseram ovos com uma tonalidade roxa "inquietante".

A água contaminada é outra grande preocupação para a segurança alimentar, pois vestígios de produtos químicos derramados do descarrilamento do trem foram encontrados no rio Ohio.

Sua bacia corre para o rio Mississippi, o segundo maior do país e o principal rio do segundo maior sistema de drenagem da América do Norte.

Embora a agência de proteção ambiental local tenha reiterado que a água em Ohio é segura, os moradores dizem ter encontrado peixes mortos perto de cursos de água nos últimos dias.

O que aconteceu?

Na noite de 3 de fevereiro, um trem que viajava do estado da Pensilvânia para o de Illinois descarrilou e pegou fogo. Para evitar uma explosão e extrair os produtos químicos tóxicos, foram feitos furos nos tanques correspondentes.

Os produtos químicos caíram em poços especialmente cavados, onde foram incendiados. Durante algumas horas, o vilarejo de East Palestine foi cercado por uma enorme fumaça.

A incineração é uma forma pouco profissional de lidar com produtos químicos, uma vez que a incineração de cloreto de vinila produz uma grande quantidade de dioxinas.

Os residentes em um raio de 1,5 km do local do incidente foram imediatamente evacuados, e em 6 de fevereiro as autoridades anunciaram uma evacuação obrigatória.

Em 8 de fevereiro, após a Agência de Proteção Ambiental dos EUA declarar as amostras de ar e água seguras, os moradores foram autorizados a retornar a suas casas. No entanto, a população foi advertida que o cheiro poderia persistir por muito tempo, embora não houvesse perigo químico.

