Cheias afetam mais de 11 mil pessoas no Acre

247 - O governo do Acre informou nesta segunda-feira (26) que 11,2 mil pessoas deixaram suas casas por causa das cheias no estado, onde 17 municípios estão em emergência.

Após a inundação provocada pelo Rio Acre, 5.578 ficaram desabrigados (precisam de abrigo público) e 5.703 desalojados (teve a casa afetada, mas está morando com parentes ou amigos).

A cidade de Jordão, no interior acriano, foi uma das mais atingidas pelas cheias - 80% da zona urbana ficou alagada. A prefeitura decretou calamidade. Um hospital foi invadido pelas águas e os pacientes foram levados para um prédio da secretaria de assistência social.

