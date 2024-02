Desmatamento na Amazônia tem queda de 60% em janeiro

Apoie o 247

247 - A floresta amazônica teve em janeiro de 2024 seu décimo mês consecutivo na redução do desmatamento, com a derrubada passou de 198 km² em janeiro de 2023 para 79 km² em de janeiro de 2024, uma queda de 60%, conforme dados do monitoramento por imagens de satélite do Imazon.

Roraima foi o estado com maior desmatamento em janeiro, representando 40% da área derrubada em toda Amazônia Legal. Mato Grosso (24%) e Pará (18%) ficaram em segundo e em terceiro lugar, respectivamente.

Apesar da queda, o desmatamento detectado na Amazônia em janeiro equivale à perda de mais de 250 campos de futebol por dia de floresta e foi maior do que as taxas registradas no mesmo mês de anos como 2016, 2017 e 2018, por exemplo.

“Para reduzir ainda mais a derrubada e chegarmos à meta de desmatamento zero em 2030, que é prioritária para o Brasil reduzir suas emissões de gases do efeito estufa, é essencial continuar investindo em fiscalização e fortalecimento dos órgãos ambientais e fazer a destinação de florestas públicas para criação de novas áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação”, afirma a pesquisadora do Imazon Larissa Amorim.

