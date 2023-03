Estudiosos revivem vírus 'zumbi' que estava congelado há 48 mil anos

O aumento das temperaturas está descongelando algumas regiões do Polo Norte do planeta edit

247 - Cientistas analisaram o vírus "zumbi" que estava congelado há mais de 48 mil anos na Sibéria, na Rússia, e reviveu em um laboratório. Micro-organismos adormecidos há dezenas de milhares de anos no Ártico, Polo Norte, podem reviver naturalmente porque o aumento das temperaturas do está descongelando a região.

De acordo com o portal Uol, Jean-Michel Claverie, professor emérito de medicina e genômica na Escola de Medicina da Universidade de Aix-Marselha, na França, afirmou ser preocupante que pessoas considerem a pesquisa apenas uma curiosidade científica e não percebam o perigo de vírus antigos voltarem à vida.

A pesquisadora Kimberley Miner, cientista climática dos Estados Unidos, disse haver "muita coisa acontecendo com o permafrost que é preocupante". "Isso realmente mostra que a importância de mantermos o máximo possível do permafrost congelado", acrescentou do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, no Instituto de Tecnologia da Califórnia em Pasadena, Califórnia (EUA).



