Estudo: derretimento de geleiras é responsável por aumento de 20% nos níveis do mar

247 - Estudo publicado nesta quarta-feira na revista científica Nature constata que as geleiras vem derretendo em ritmo mais acelerado nos últimos 20 anos. Entre 2000 e 2019, os pesquisadores observaram uma redução média de 267 gigatoneladas por ano, sendo que a partir de 2015 foi registrada perda média de 298 gigatoneladas.

Através de imagens do satélite Terra, da NASA, Alasca, Islândia, Alpes, Montanhas Pamir e Himalaia foram detectados como os principais focos de derretimento. Não são consideradas Groenlândia e Antártica.

O impacto sobre os níveis do mar é alarmante: 0.74 milímetros/ano, ou 21% do aumento geral observado durante o período.

Milhões ao redor do planeta dependem do derretimento glacial sazonal para água potável e o processo pode levar à cheia de lagos em regiões do sul da Ásia, alertam os cientistas.

"É difícil separar o fato de que a temperatura é o que está causando o derretimento do fato de que os humanos são, em geral, causando o aumento da temperatura", diz Robert McNabb, da Ulster University, na Irlanda do Norte.

Com informações da Al Jazeera.

