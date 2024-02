John Podesta assumirá como enviado climático da Casa Branca

Apoie o 247

(Sputnik) - O assessor de energia limpa da Casa Branca, John Podesta, assumirá como enviado especial do presidente para o Clima, seguindo a saída de John Kerry do cargo, disse o Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan.

"A nomeação de John Podesta pelo presidente Biden para continuar a liderar nossos esforços climáticos globais demonstra o compromisso firme do Presidente em enfrentar a crise climática", disse Sullivan em um comunicado na quarta-feira.

"John é um arquiteto-chave na transformação da visão ousada do presidente Biden - de que enfrentar a crise climática também representa a maior oportunidade econômica de nosso tempo - em uma realidade aqui em casa."

Podesta serviu em uma variedade de posições governamentais e políticas ao longo de sua carreira, incluindo como chefe de gabinete da Casa Branca para o presidente Bill Clinton e como presidente da campanha presidencial de Hillary Clinton em 2016, bem como conselheiro do presidente Barack Obama.

Podesta traz um "profundo entendimento" de como os países ao redor do mundo podem buscar um crescimento econômico limpo, inclusivo e resiliente, disse o comunicado.

