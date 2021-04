Jovens do mundo inteiro lançam campanha para salvar biodiversidade do Equador: saiba como ajudar

Através de uma campanha interativa, a organização Reserva: The Youth Land Trust busca salvar a região biogeográfica do Chocó, no Equador, que é considerada um hotspot mundial, ou seja, uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do planeta edit

247 - A organização encabeçada por jovens, Reserva: The Youth Land Trust, está iniciando um projeto virtual de escala global para conservar um dos ecossistemas mais biodiversos e ameaçados do mundo: a floresta nebular de Chocó, no Equador. A campanha Run for the Rainforest 5K run/1-mile (em português Corra Pela Floresta 5 quilômetros/ 1 milha) está aberta para pessoas de todas as idades ao redor do mundo. Tendo começado no Dia da Terra, 22 de abril, a campanha se estenderá até dia 22 de maio, Dia Mundial da Biodiversidade.

A organização Reserva espera levantar os $27,000 necessários para completar seu projeto — criando a primeira reserva do mundo inteiramente financiada por jovens. 100% dos fundos arrecadados nas taxas de participação irão diretamente para o projeto de compra de terras no noroeste do Equador por uma organização equatoriana parceira, a Fundación EcoMinga, respeitando a soberania do país.

Aqueles que querem se juntar ao Run for the Rainforest e participar desse esforço coletivo podem se registrar no site reservaylt.org. A taxa de $15 inclui o “pacote digital do corredor” com um pequeno adesivo imprimível, uma medalha virtual que pode ser impressa e instruções sobre a sumissão da rota e dos tempos. As rotas mais criativas e melhores tempos receberão prêmios! Apesar disso, participantes não competitivos, podem andar, pedalar, nadar, cavalgar ou até mesmo voar os 5 quilômetros da campanha!

A ideia inicial da campanha Run the Rainforest veio do membro do conselho Joe Wilkins (22), que mora no País de Gales. A inspiração surgiu quando ele completou a ultramaratona de 45 milhas para levantar fundos para a Reserva e a organização Mental Health Monster, em setembro de 2020. Nesse primeiro evento, o jovem arrecadou quase $6,000 para as duas organizações.

“A ideia inicial do Run for the Rainforest começou como uma combinação de um objetivo pessoal e a ambição de ajudar a empoderar os jovens e inspirá-los a fazer a diferença no mundo ao seu redor, tomando a vanguarda do movimento pela proteção do patrimônio natural”, diz Wilkins. “A dor física foi temporária, mas a satisfação vai durar muito mais… Mas doeu demais” acrescenta o jovem dando risada.

Wilkins e outro membro do conselho juvenil, Andrew Millham (21, UK), co-organizaram o primeiro evento global do Run for the Rainforest em janeiro, quando arrecadaram mais de $2,200. Dessa vez, o time de jovens conseguiu parcerias com mais de 30 organizações para compartilhar o evento e a organização Reserva instalou um “Medidor de Impacto” na página inicial de seu website para permitir a todos que celebrem o número de participantes, dólares arrecadados e número de metros quadrados diretamente salvos pela campanha.

Os participantes podem se registrar, correr e submeter seus tempos ao longo de todo o mês que durarará o evento. A organização Reserva encoraja a todos que compartilhem sua participação nesse evento através das mídias sociais, usando a hashtag #RunfortheRainforest e marcando o perfil @reservaylt. Quem participar deve planejar uma rota responsável, que não exponha ninguém aos riscos do COVID-19.

E aí, vamos participar dessa?

