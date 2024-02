Marina diz que é necessário combater mudança climática para evitar instabilidades globais

Apoie o 247

(Reuters) - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse nesta terça-feira que o mundo testemunha atualmente guerras com perdas devastadoras e que mais instabilidade pode surgir se os governos fracassarem em lidar com as questões associadas às mudanças do clima.

Em evento para comemorar os 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos ao lado da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, Marina enfatizou que um dos problemas que pode surgir como consequência da mudança climática é a falta de alimentos a preços acessíveis para o mundo.

A ministra disse que o Brasil pode contribuir para a segurança alimentar do mundo, mas que o país e o resto do planeta têm de reduzir suas emissões resultantes de combustíveis fósseis para impedir que a floresta brasileira se transforme em uma savana.

"No contexto da mudança climática não podemos olvidar, negar o fato, de que podemos ter grandes instabilidades se não resolvermos o problema da mudança climática. E um vetor dessa instabilidade é se não formos capazes de ter suprimento de alimentos com preços acessíveis para os povos do mundo", disse Marina.

"Nesse sentido o Brasil é um país que pode ajudar nessa equação, desde que o mundo reduza suas emissões de combustíveis fósseis, nós também façamos nosso dever de casa", afirmou.

Marina também disse que os efeitos das mudanças do clima sobre a produção de alimentos também representam riscos de elevação da inflação global.

"Além da estabilidade geopolítica baseada na segurança alimentar, nós temos também um outro problema que é o risco de uma inflação global que pode ser causada também por insegurança alimentar em função da mudança climática", afirmou.

No evento, a ministra também disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa estar alinhado e trabalhar junto com os EUA de forma a estimular fontes de energia renovável e buscar o desenvolvimento sustentável.

Marina reiterou o compromisso do governo brasileiro de zerar o desmatamento "em todos os biomas" até 2030 e disse o desmatamento apenas com ações de comando e controle, sendo preciso também gerar emprego, renda e melhorar a vida das pessoas que vivem nessas regiões.

