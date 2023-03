Marina Silva é internada em Brasília

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), foi internada nesta segunda-feira (13) após relatar sintomas de malária. A titular da pasta fez uma consulta médica no Hospital Brasília, no Lago Sul.

A doença é transmitida através da picada da fêmea do mosquito Anopheles. Os principais sintomas são febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dor de cabeça.

Os casos de malária acontecem principalmente na Amazônia, onde a ministra esteve este mês. Ela foi a Roraima para verificar a situação dos indígenas ianomâmis.

Marina

A ministra nasceu em 8 de fevereiro de 1958, no estado do Acre, Brasil.

Começou sua carreira como ativista ambiental, trabalhando com seringueiros na floresta amazônica. Na década de 1980, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores e foi eleita para o Senado Federal em 1994. Em 2003, foi nomeada ministra do Meio Ambiente do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Em 2008, Silva renunciou ao cargo de Ministra do Meio Ambiente devido a divergências com as políticas do governo sobre o desmatamento na Amazônia. Posteriormente, ela se juntou ao Partido Verde e concorreu à presidência do Brasil em 2010, terminando em terceiro lugar na eleição.



Silva concorreu à presidência novamente em 2014, desta vez como candidato pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Ela terminou em terceiro lugar mais uma vez, com cerca de 22% dos votos.



Ao longo de sua carreira, Silva tem sido uma proeminente defensora da proteção ambiental, desenvolvimento sustentável e justiça social no Brasil. Ela recebeu inúmeros prêmios por seu trabalho, incluindo o prestigiado Goldman Environmental Prize em 1996.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.