Mudanças climáticas foram a principal causa da grave seca na Amazônia, mostra estudo

247 - Grupo internacional de cientistas especializados em assuntos climáticos, World Weather Attribution (WWA) afirmou nesta quarta-feira (24) que a seca histórica que assolou a região da Amazônia em 2023 teve sua principal origem na mudança climática causada pela atividade humana. De acordo com a pesquisa, o fenômeno natural El Niño, conhecido por trazer condições secas à região, teve uma influência menor na estiagem.

O El Niño ocorre em intervalos de cinco a sete anos. Tem duração média que varia entre um ano a um ano e meio. Começa nos últimos meses do ano. Nesta ocorrência climática, os ventos alísios, que saem dos trópicos em direção à linha do Equador, sopram no sentido leste-oeste. Quando ocorre o fenômeno, os ventos perdem força. As correntes frias não sobem para a superfície do mar. As águas do Oceano Pacífico se tornam mais quentes.

Algumas das consequências do El Niño é o tempo quente e seco nas regiões sul e sudeste da Ásia, e na Oceania principalmente na Austrália e Nova Zelândia. As ilhas da região central do Pacífico têm aumento no volume de chuvas.

A costa oeste da América do Norte registra um tempo quente e chuvas muito intensas no verão. Na América Central, o tempo se torna quente e seco. Na América do Sul os efeitos variam. As chuvas diminuem em países como a Bolívia, o Peru e a Colômbia.

