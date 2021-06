"Não basta sair Salles, tem que tirar Bolsonaro. Ele é o negacionista", diz Minc, ex-ministro do Meio Ambiente

Na TV 247, Carlos Minc avaliou que a troca no comando da pasta não evidencia uma mudança na política ambiental do atual governo. “Ele fazia o que o Bolsonaro queria”, falou. Assista edit

247 - Deputado estadual do Rio de Janeiro e ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc (PSB) falou à TV 247 sobre a demissão do também agora ex-ministro da pasta Ricardo Salles , que será substituído por Joaquim Álvaro Pereira Leite, atual secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do ministério.

Minc celebrou o fim da gestão Salles, classificada por ele como “um desastre”, mas destacou que a demissão do agora ex-ministro não mudará a política ambiental do atual governo, visto que é Jair Bolsonaro quem dá as cartas sobre a agenda climática brasileira. “Para mudar a política, não basta sair o Salles, tem que sair o Bolsonaro. Ele é o negacionista”.

“É possível que mude algo sim, mas perifericamente”, avaliou o ex-ministro, citando como exemplo as sutis mudanças que ocorreram mais recentemente no Ministério das Relações Exteriores, com a demissão de Ernesto Araújo e a chegada de Carlos Alberto Franco França.

“Não basta tirar o Salles. Ele fazia o que o Bolsonaro queria. Então nada evidencia que vai mudar a política ambiental. É possível que esse novo ministro, que é da área ruralista, mude alguma coisa do discurso, que ele seja menos agressivo, que ele tente acalmar os europeus, acalmar o agronegócio, mas eu duvido que eles vão trazer de volta os bravos funcionários do ICMBio e do Ibama que foram defenestrados exatamente porque tinham compromisso com o meio ambiente. Eu duvido que eles vão mandar tirar logo os garimpeiros ilegais das terras dos ianomâmis, eu duvido que vão levar o delegado Saraiva de volta para o Amazonas”, disse Minc.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.