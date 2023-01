Polícia Federal abre inquérito para apurar genocídio e outros crimes contra os ianomâmis

Serão apuradas as práticas de genocídio, omissão de socorro e crimes ambientais. Governo Lula aponta responsabilidade de Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - Por determinação do Ministério da Justiça, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar os crimes de genocídio, omissão de socorro, crimes ambientais e outros que podem ter ocorrido na Terra Indígena Ianomâmi, informou a PF nesta quarta-feira.

A investigação ficará a cargo da Superintendência Regional da PF em Roraima e ocorrerá sob sigilo.

Na terça-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, havia pedido a abertura da apuração à PF para investigar a situação que levou à morte de crianças indígenas ianomâmi.

Dino e integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusam o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro por serem responsáveis por essa situação que chamam de genocídio.

O Ministério da Saúde declarou na sexta-feira estado de emergência de saúde pública no Território Ianomâmi, a maior reserva indígena do país, após relatos de crianças morrendo de desnutrição e outras doenças levadas pelo garimpo ilegal de ouro.

Lula visitou no sábado a Casa de Saúde Indígena Ianomâmi, em Boa Vista, e prometeu que o governo vai "civilizar" o tratamento aos povos indígenas, além de acabar com o garimpo ilegal.

O Território Ianomâmi é invadido por garimpeiros ilegais há décadas, mas as incursões se multiplicaram depois que Bolsonaro assumiu o cargo, em 2018, prometendo permitir a mineração em terras indígenas anteriormente protegidas e se oferecendo para legalizar o garimpo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.