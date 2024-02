Previsão do tempo: fevereiro deve ser marcado por muita chuva e muito calor

Sob a influência do El Niño, previsão indica temperaturas elevadas e precipitações significativas durante o mês do Carnaval edit

247 - Fevereiro se inicia sob a regência do El Niño, prometendo um cenário meteorológico peculiar para o Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê altas temperaturas em todo o país, acompanhadas por chuvas intensas, o que pode impactar as festividades carnavalescas.

Com o Oceano Pacífico ainda sob o calor do El Niño, a expectativa é que as temperaturas permaneçam elevadas, superando os 25ºC em grande parte do território nacional. Entretanto, a previsão indica que áreas isoladas no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina podem experimentar temperaturas abaixo da média.

O Inmet alerta para a possibilidade de temporais em diversas regiões do país, exceto no Norte e nos estados de Mato Grosso e Goiás, que esperam chuvas abaixo da média. A agência Climatempo prevê um período instável no carnaval, marcado por chuvas concentradas no centro-norte do Brasil.

No pré-Carnaval, programado para os dias 3 e 4 de fevereiro, as precipitações devem abranger grande parte do país, com exceção das regiões Sul e Nordeste. A Climatempo alerta para possíveis transtornos causados por pancadas de chuva na Grande São Paulo, Rio de Janeiro e Grande Belo Horizonte.

O calor intenso, característico do verão brasileiro, pode alcançar os 30ºC em regiões como Amazonas, Pará, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. A expectativa é que ao longo do mês, o calor começa a perder força.

O fenômeno climático El Niño, responsável pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, influencia diretamente as condições meteorológicas do Brasil. Alterações nos padrões de precipitação e ondas de calor, principalmente no Centro-Oeste, são características desse fenômeno.

