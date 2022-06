Programa de Lula-Alckmin promete redução do desmatamento e mudança das atividades produtivas

Apoie o 247

247 - O documento da chapa formada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo seu vice, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), apresentado nesta segunda-feira (6), citou como uma das principais políticas do plano de governo a redução do desmatamento.

A chapa quer "mudança das atividades produtivas para um padrão ambientalmente sustentável; a recuperação de terras degradadas por atividades predatórias; reflorestamento das áreas devastadas; e um amplo processo de preservação da biodiversidade e dos biomas".

"Combateremos o crime ambiental promovido por milícias, grileiros, madeireiros e qualquer 16 organização econômica que aja ao arrepio da lei", diz o documento.

Os integrantes da coligação também citaram o aquecimento global. "A emergência climática se impõe e a ciência não deixa margem para dúvida: o aquecimento global é inequívoco e seus resultados catastróficos. Os custos de não enfrentarmos o problema climático são inaceitáveis, com projeções de forte redução do PIB, perdas expressivas na produção nacional no médio prazo, e principalmente o sofrimento humano, somado às constantes tragédias ambientais", disse.

