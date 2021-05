Quarta do bicho: sagui-de-bigode

Abundantes na região do sudoeste da Amazônia, estes pequenos primatas estão ameaçados pelo desmatamento edit

247 - Nesta Quarta do Bicho, visitamos o sagui-imperador, ou sagui-de-bigode. Sua área de ocorrência é extremamente diminuta, entre os rios Purus e Acre, no sudoeste da Amazônia. No entanto, cada grupo familiar chega a ocupar uma área de até 30 hectares.

Leia mais sobre o fascinante, e ameaçado, bigodeiro abaixo:

