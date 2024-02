Refinarias da Petrobras registram redução nas emissões de gases de efeito estufa em 2023

Apoie o 247

247 – O parque de refino da Petrobras apresentou melhorias significativas em eficiência energética no ano passado em comparação com 2022. A intensidade de emissões do refino diminuiu de 37,9 para 36,8 kgCO2 por carga equivalente em 2023. Isso resultou na não queima de 490 mil m³/dia de gás natural e na redução da emissão de 535 mil toneladas de CO2, equivalente a retirar de circulação uma frota de mais de 6 mil ônibus urbanos movidos a diesel ou mais de 88 mil carros movidos à gasolina. Além disso, a captação de água doce reduziu de 106,3 bilhões de litros em 2022 para 103,4 bilhões em 2023, evitando um consumo de 2,9 bilhões de litros, economia equivalente ao consumo anual de aproximadamente dez mil famílias.

As melhorias foram impulsionadas por diversas iniciativas, incluindo a redução das perdas de vapor e condensado em todas as refinarias, a diminuição do envio sistêmico de gases para os sistemas de tocha e o aperfeiçoamento da matriz energética, priorizando o uso de energéticos menos intensos em carbono. Os dados foram divulgados pela Petrobras e são resultado de investimentos expressivos na eficiência das operações, suportados por soluções robustas de tecnologia e digitalização de processos.

De acordo com o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França, "a transição energética demanda investimentos em eficiência. A Petrobras está contribuindo cada vez mais com a descarbonização de processos, sem deixar de investir em derivados para o crescimento do país."

O Plano Estratégico anunciado pela Petrobras em novembro de 2023 destaca a ampliação do Programa Reftop para todo o seu parque de refino. Por meio desse programa, a Petrobras espera colocar seu parque industrial entre os melhores do mundo em eficiência operacional e energética até 2030. O Programa Reftop tem sido eficaz, resultando em economias de cerca de US$ 589 milhões entre 2021 e 2023, a partir das ações implementadas nas refinarias do Sudeste.

