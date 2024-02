"12 mil crianças assassinadas e aumentando… sionismo é isso", diz Samuel Braun

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Por Samuel Braun, em seu X – Imagens de crianças em pedaços. O braço da mãe grudado ao corpo de uma delas. As cenas do massacre sionista dessa madrugada são inimagináveis. Não compartilho pra não tomar ban [banimento nas redes sociais].

Toda vez que vir um sionista limpinho e carinhoso, lembre como suas tropas estão destroçando crianças cercadas no escuro e seus apoiadores comentando nas fotos “rest in pieces” (descansem em pedaços).

continua após o anúncio

12 mil crianças assassinadas e aumentando… sionismo é isso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: