"A BBC está do lado errado da história", diz Joaquim de Carvalho

A BBC protagonizou o mais recente ataque ao documentário da TV 247 "Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil". Joaquim de Carvalho, jornalista responsável pela produção, cobrou as grandes redações: 'não é difícil ir a Juiz de Fora. Vão lá e apurem'. Assista edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Diante de um novo ataque contra o documentário da TV 247 "Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil", desta vez partindo da BBC, braço de comunicação do governo britânico, o jornalista Joaquim de Carvalho, responsável pela produção, novamente recomendou que as grandes redações refaçam o caminho que ele fez até concluir que o episódio da suposta facada contra Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018 tem uma série de inconsistências.

Para Joaquim, "o ponto de partida" da BBC é "equivocado". "Eles estão entrando no lado errado da história. Por que o documentário fez tanto sucesso? Porque havia um vazio, uma demanda muito grande. O [Alexandre] Frota ligou para você [Leonardo Attuch] e disse: 'eu já desconfiava, agora eu tenho certeza'. E outras pessoas também, porque elas estavam sem orientação. A imprensa tem esse papel. Não é fazer a cabeça da pessoa, é dar informação de qualidade para orientar aqueles que formam opinião. Então houve uma explosão de audiência e isso virou assunto. E aí, naturalmente, as pessoas vão se revelando".

"Vão investigar a facada, não o repórter. Tudo bem, é um direito fazer críticas. Não tem problema nenhum. Mas o mais importante é usar esse ímpeto jornalístico, essa força, este orçamento que eles têm... Aqui foi feito um milagre. Um documentário com R$ 60 mil em dois meses. Isso foi um milagre. Eles têm estrutura para fazer documentários e reportagens com muito mais estrutura orçamentária em vez de ficar atacando. Vai apurar o conteúdo. Não é tão difícil ir a Juiz de Fora", completou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE