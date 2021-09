BBC prepara matéria contra documentário de Joaquim de Carvalho e TV 247 convida repórter da rede britânica para debater o caso

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – A ação aparentemente coordenada de certos grupos de comunicação para colocar em dúvida o documentário "Bolsonaro e Adélio – uma fakeada no coração do Brasil" , que superou 1,2 milhão de visualizações e cujo conteúdo não foi questionado por Jair Bolsonaro, chegou agora à BBC, braço de comunicação do governo britânico. Na noite de ontem, a jornalista Juliana Gragnani, da emissora, procurou a redação do 247, alegando que um de seus entrevistados comparou o trabalho de Joaquim de Carvalho, um dos jornalistas investigativos mais premiados do Brasil, à produtora olavista Brasil Paralelo. Na sua mensagem, Juliana também sinalizou que confia na versão oficial do caso apresentada pela Polícia Federal. Em resposta, a direção do 247 informou que a comparação é descabida, uma vez que o Brasil 247 e a TV 247 possuem uma redação com os mais qualificados e premiados jornalistas profissionais do Brasil e também um conselho editorial com os mais respeitados intelectuais e juristas do País. O 247 também assinalou que, ao longo da história, muitas versões oficiais foram posteriormente derrubadas, como o caso das "armas de destruição em massa do Iraque". Assim como foi feito com outros veículos que colocaram ou pretenderam colocar em xeque o trabalho de Joaquim de Carvalho, a repórter da BBC também foi convidada para um debate aberto, público e transparente sobre o caso.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE