ABMD pede ao Youtube remoção de live de Bolsonaro com ataques ao sistema eleitoral

Associação Brasileira de Mídia Digital, recentemente constituída e que reúne alguns dos maiores veículos de comunicação da internet brasileira, defende a exclusão do vídeo que propaga desinformação sobre o sistema eleitoral utilizado no País edit

247 – A Associação Brasileira de Mídia Digital (ABMD), entidade constituída inicialmente por Brasil 247, Consultor Jurídico, DCM, Fórum, GGN, Jus.com.br, Metrópoles, Cafezinho, Opera Mundi, Sul 21, Plataforma Brasília e TV Democracia, emitiu nota, nesta sexta-feira 30, em que solicita ao Youtube a remoção do vídeo em que Jair Bolsonaro ataca o sistema eleitoral brasileiro e propaga desinformação sobre o sistema de urnas eletrônicas. Leia, abaixo, a íntegra da nota, assinada pelos jornalistas Florestan Fernandes Júnior, presidente da ABMD, Luís Costa Pinto, vice-presidente, e Adriana Delorenzo, secretária-geral:

Nota da Associação Brasileira de Mídia Digital (ABMD) – “Na última quinta-feira o presidente Jair Bolsonaro usou seu canal na plataforma YouTube, com apoio inédito e flagrantemente ilegal da TV Brasil/Radiobrás e do aparato de comunicação social da Presidência da República, para inventar falsas vulnerabilidades das urnas eletrônicas e do processo de apuração e contagem de votos do Brasil. Também atacou instituições como o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e seus ministros.

Usadas como apoio à disseminação de tais ataques que repugnam os democratas e a Democracia, redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram, além das plataformas do Google e de aplicativos de mensagens como Whatsapp e Telegram, não só reproduziram as falas inverídicas presidenciais como, dado as características que lhes são próprias, arquivam e seguem (e seguirão) municiando o arsenal de falsidades, ódios e discursos impróprios produzidos pelo presidente e por sua máquina de intervir na cena política de forma desonesta e inapropriada.

Diante disso, e em razão do aprendizado que as democracias eleitorais em todo o mundo – inclusive o Brasil – colhem das sucessivas e contemporâneas intervenções de autocratas, candidatos a ditadores e fascistas que manipulam eleições a partir de fake news, a Associação Brasileira de Mídia Digital (*) solicita que o YouTube exclua definitivamente de sua plataforma todos os vídeos produzidos a partir desta “live” presidencial, bem como a sua íntegra.

Também é razoável esperar a punição do canal dentro das regras da empresa, que atua corretamente para evitar a disseminação de mentiras.

A ABMD pede ainda ao Google que vete as buscas pelos vídeos falsos, assim como às redes sociais e aplicativos de mensagens para que derrubem a disseminação e circulação das falsas afirmações feitas pelo presidente.

O processo de coleta e apuração de votos adotado no Brasil é íntegro, moderno e auditável. Ele cumpre forte papel na reconstrução democrática desde que a ditadura militar foi derrotada.

Deter cargos públicos não é prerrogativa para faltar com a verdade nas redes, nem diferencia um presidente mentiroso de qualquer outro criminoso que usa mentiras para abalar instituições e conturbar processos político-eleitorais.

Os veículos de comunicação que nós representamos fazem jornalismo independente e moderno. O ambiente digital é o ecossistema que habitamos. Nele, explicamos a conjuntura e levamos aos nossos leitores, telespectadores, ouvintes, assinantes, associados e parceiros, notícias reais e apuração honesta de fatos. Temos compromisso com a verdade.

Ninguém, pode vir a esse ambiente de mídias digitais para confundir, mentir e dividir ainda mais a sociedade.

Agir rapidamente contra as fake news, será didático para todos – sobretudo para o Brasil e para os brasileiros. E isso é urgente”.

Associação Brasileira de Mídia Digital (ABMD)*

Florestan Fernandes Jr., presidente

Luís Costa Pinto, vice-presidente

Adriana Delorenzo, secretária-geral.

O que é a ABMD – A ABMD, Associação Brasileira Mídia Digital, é uma entidade sem fins lucrativos, que reúne alguns dos maiores veículos de mídia digital do Brasil e visa promover a defesa da liberdade de imprensa, a defesa dos interesses de seus associados, a atuação institucional junto aos poderes constituídos e às plataformas digitais, além de fomentar o ambiente colaborativo entre seus associados.

(*) Associação Brasileira de Mídia Digital (ABMD), constituída em 09 de julho de 2021 com a participação de todos os seus associados-fundadores e com seu Estatuto Social, em fase de registro, com sede em Brasília

