Alexandre Garcia lê tuíte falso de médica Ludhmila Hajjar e é repreendido ao vivo na CNN (vídeo)

Jornalista bolsonarista Alexandre Garcia levou uma reprimenda ao vivo no programa 'Liberdade de Opinião', exibido pela CNN Brasil, após ler um tuíte falso atribuído à médica Ludhmila Hajjar, que recusou o convite de Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde

247 - Um vídeo em que o jornalista bolsonarista Alexandre Garcia leva uma reprimenda ao vivo no programa ‘Liberdade de Opinião’, exibido pela CNN Brasil, viralizou nas redes sociais. A bronca aconteceu pouco após Garcia ler um post de uma conta fake no Twitter atribuída a cardiologista Ludhmila Hajjar, que recusou o convite de Jair Bolsonaro para assumir o comando do Ministério da Saúde.

O Twitter lido por Alexandre Garcia trazia supostos agradecimentos que teriam sido feitas pela médica pouco após ter sido convidada para assumir a pasta.

Instantes depois, o apresentador do programa disse que a produção havia “entrado em contato com a assessoria de comunicação da doutora Ludhmila que afirmou que este Twitter é falso”.

Veja o vídeo.

Alexandre Garcia, ex-porta-voz de João Figueiredo na ditadura, e hoje porta-voz informal de Bolsonaro, mostra como não ser jornalista. Lê tuíte falso em rede nacional e é repreendido na mesma hora pelo apresentador da própria TV. Vergonha que chama... pic.twitter.com/IjBKjlFJ30 March 16, 2021

