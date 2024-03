Ao celebrar seus 13 anos e o prêmio iBest, Brasil 247 adota novo posicionamento editorial

Apoie o 247

247 – Na terça-feira 27, a jornalista Hildegard Angel e o empresário Francis Bogossian promoveram uma noite memorável, em sua residência, no Flamengo, para celebrar os 13 anos do Brasil 247 e a conquista do prêmio iBest como melhor canal de política do Brasil no voto popular. Estiveram presentes artistas, intelectuais, empresários e os presidentes da Petrobras, Jean Paul Prates, e do BNDES, Aloizio Mercadante. Em sua fala, Hilde, que é colunista do Brasil 247 e comentarista da TV 247, destacou a conquista e ressaltou que o 247 é hoje "um dos principais espaços de liberdade no jornalismo brasileiro".

Fundador e editor-responsável do Brasil 247 e da TV 247, o jornalista Leonardo Attuch destacou o papel do veículo na defesa da democracia, após o golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a prisão política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também apresentou um novo posicionamento editorial, mais sintonizado com os novos tempos. "No momento em que boa parte da imprensa corporativa se posiciona a favor de um Brasil rebaixado na cena internacional, seremos o veículo mais comprometido com o desenvolvimento econômico com justiça social, com a defesa da soberania nacional e com a valorização da brasilidade", disse ele. Attuch também enfatizou um aspecto central na política editorial do Brasil 247, que será o combate ao etarismo e a valorização da experiência e da sabedoria. Com uma equipe de jornalistas profissionais muito experientes, mesclada com jovens talentos, o Brasil 247 já é um dos veículos mais comprometidos com esta bandeira.

Na celebração, estiveram presentes o diretor editorial do Brasil 247, Florestan Fernandes Júnior, assim como a equipe do Rio de Janeiro, formada por Marcelo Auler, Regina Zappa, Denise Assis, André Constantine, Ricardo Nêggo Tom, Dafne Ashton, Miguel Paiva, Marcia Carmo, correspondente em Buenos Aires, Sara York, a primeira âncora trans da televisão brasileira, a fotógrafa e cinegrafista Camilla Shaw e a deputada estadual Elika Takimoto, também comentarista da TV 247. O cartunista Renato Aroeira, que integra a equipe do 247, não esteve presente em razão de um compromisso profissional previamente agendado.

No evento, Miguel Paiva presenteou Mercadante e Prates com charges de sua autoria. O presidente do BNDES, que já integrou o conselho editorial do Brasil 247, antes de assumir o comando do banco de fomento, exaltou o papel do veículo de comunicação na luta democrática e celebrou o novo compromisso com o desenvolvimento nacional. Prates também destacou o papel do Brasil 247 no enfrentamento às medidas antinacionais e impopulares impostas durante o choque neoliberal e apresentou o posicionamento da Petrobras como uma empresa mais forte justamente por ser uma corporação do estado brasileiro. Uma empresa com bons resultados para seus acionistas, mas ainda mais sólida por estar vinculada ao governo brasileiro. Em sua fala, Francis Bogossian, atual presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos – IBEP, e que já presidiu o Clube de Engenharia, destacou a importância de um veículo de comunicação comprometido com o desenvolvimento econômico e a soberania nacional.

No evento, também estiveram presentes o atual prefeito de Niterói, Axel Grael, assim como seu antecessor Rodrigo Neves, que exaltaram o papel do Brasil 247 na defesa dos trabalhadores e dos interesses nacionais. Entre os empresários, Nelson Tanure, do grupo Docas, Claudio Medeiros, do Sindicato Nacional da Construção, Carlos Brizzi, presidente da Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro, Olímpio Santos, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, o presidente da Fundação Parques e Jardins da Prefeitura do Rio de Janeiro, Júlio Villasboas, e o publicitário Marcos Carvalho, da AM4.

Entre os artistas e intelectuais, nomes como Antonio Grassi, Antonio Pitanga, Angela Vieira, a ex-ministra Ana de Hollanda, a economista Marta Skinner, o escritor João Cezar de Castro Rocha e a fotógrafa Ciça Castello, autora das fotos que ilustram esta reportagem.

