Após posse de Lula, bolsonaristas entram em guerra com as Forças Armadas nas redes

247 - Bolsonaristas ainda inconformados com a vitória do presidente Lula (PT), agora empossado, hackearam o perfil das Forças Armadas iniciando uma “guerra” nas redes contra a instituição. As informações são do jornal O Estado de Minas.

Decepcionados com a “atuação” das Forças para impedir a posse de Lula no domingo (1), os bolsonaristas chamaram o Exército de “decepção nacional”, em comentários nas redes sociais oficiais da corporação.Na visão dos patriotários, o Exército deveria ter feito uma intervenção militar.

“Exemplo de exército foi o de 1964! Eles tinham honra e amor à pátria”, comentou um perfil, se referindo ao Golpe Militar daquele ano e que levou o Brasil a viver uma ditadura até 1985. “Vão ficar sem fazer nada até quando? Quando vocês vão ter significado neste país?”, perguntou outro bolsonarista.

Nos comentários, bolsonaristas também aparecem dizendo que o Exército não serve para nada. “Só serve para capinar e coloquem pantufas”, disse um. “Só serve para pintar rodapé, fazer ponte e solicitar documentos”, criticou outro.

