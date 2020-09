Apresentadora da Globonews surpreende e ataca liberalismo: “alguém já viu o mercado combater a pobreza?” (vídeo)

247 - Uma cena inusitada ganhou destaque nas redes sociais: uma apresentadora da Globonews atacou o liberalismo, carro-chefe ideológico da emissora. Ela perguntou: “vocês conhecem algum país no mundo (...) que tenha conseguido sem a ação direta do Estado, sustentado, com programa de renda sólido, conseguir reverter de fato a pobreza?”

Antes, um convidado do programa havia lido um texto fantasioso sobre o liberalismo: “as economias de mercado são o maior instrumento de geração de renda, de emprego, de prosperidade e inclusão social. Graças ao liberalismo, milhões de pessoas têm sido salvas da miséria em todo o mundo.”

A apresentadora, então, respondeu: “vocês conhecem algum país no mundo (...) que tenha conseguido sem a ação direta do Estado, sustentado, com programa de renda sólido, conseguir reverter de fato a pobreza? Alguém já viu? Os mercados estão cuidando disso? Alguém já viu alguma experiência assim?”