Band negocia com Zeca Camargo para substituir o bolsonarista Lacombe

247 - A Band está negociando com o apresentador Zeca Camargo, que está deixando a Globo depois de 24 anos. As conversas têm sido tratadas em sigilo desde o início do mês por Antonio Zimmerle, diretor nacional de programação da Band, ex-executivo da Globo e amigo do jornalista. Zeca é o nome dos sonhos para substituir o "bolsonarista" Luís Ernesto Lacombe no matinal Aqui na Band. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A reportagem apurou que Zeca e Zimmerle terão uma conversa "definitiva" na semana que vem, após o término do contrato do apresentador do É de Casa (30 de junho). A ideia é que Zeca Camargo divida o comando do Aqui na Band com Mariana Godoy, que assinou com a Band nesta quarta-feira (24).

O Aqui na Band está sob intervenção da cúpula da emissora, que nesta quinta (25) suspendeu a exibição de conteúdo inédito e afastou os apresentadores Luís Ernesto Lacombe e Nathália Batista, além do diretor Vildomar Batista.

A reportagem ainda indicou que a intervenção é consequência de uma briga interna da área de Entretenimento com o Jornalismo por causa de pautas tendenciosas em favor de Jair Bolsonaro. O programa também amarga péssimos índices de audiência.

