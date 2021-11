Bial grava entrevista com Moro e fica cada vez mais claro que o ex-juiz parcial é o candidato da Globo

Apoie o 247

247 - O ex-juiz parcial Sergio Moro dará sua primeira entrevista desde sua filiação ao Podemos, partido pelo qual ele quer se candidatar à presidência da República.

Ele escolheu a TV Globo, aliada lavajatista, para servir de palco. Moro será convidado ao Conversa com Bial, apresentado por Pedro Bial.

Em seu programa, o apresentador já destilou seu ódio contra o ex-presidente Lula, e se mostrou favorável à chamada "terceira via".

A entrevista, gravada em São Paulo, será exibida na semana que vem, informa a Veja.

Esta será a segunda participação de Moro no Conversa com Bial. A primeira ocasião foi marcada pelo esquecimento do então ministro da Justiça de Bolsonaro sobre a última biografia que havia lido. “Puxa vida, eu tenho uma péssima memória”, respondeu Moro na entrevista.

