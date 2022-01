Bolsonarista, Garnero rebate ex: “Irresponsabilidade transformar caso em reality”

Apoie o 247

Metrópoles - Mais um capítulo envolvendo o processo de Cristiana Arcangeli contra seu ex-namorado, Álvaro Garnero. O empresário enviou à coluna áudios e mensagens da CEO da Beauty’in, que comprovariam que Arcangeli negociou diretamente com Hélio Caxias Ribeiro Filho, titular das empresas Híbridos e Meu Pé de Bitcoin. Segundo Garnero, as mensagens demonstram que a empresária tinha contato direto com Hélio. Além disso, por meio de nota, a defesa de Alvaro Garnero afirma que Arcangeli tenta transformar o caso em um reality show para julgamento público: “É ‘irresponsabilidade’ transformar um caso tão grave em reality show para julgamento público”, diz o comunicado.

Num dos prints aos quais a coluna LeoDias teve acesso, Cris Arcangeli cobra Hélio sobre a papelada referente à transação com bitcoins. “Hélio não recebi o contrato. Pode mandar segunda?”, questiona a empresária. “Opa vou cobrar o advogado e te entrego”, responde o líder da Híbridos e da Meu Pé de Bitcoin. Cris agradece, e Hélio se despede em tom otimista: “Show! Vamos que vamos rumo aos bilhões”.

Em outra mensagem, Arcangeli teria detalhado como o investimento em criptoativos aconteceria: “Olá, Hélio! Desculpe a demora para te mandar o resumo de nosso acordo, mas fiquei meio corrida essas semanas. Vamos lá, combinamos contrato de 12 meses/ Ganho em moeda Bitcoin/ Pagamento a cada 3 meses/ 5 Bitcoin por trimestre/ Perda máxima (de) 4%. Investimento inicial 200k USD (200 mil dólares) (…)”, pontua a empresária.

