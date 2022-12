Bolsonaro renova concessão da Globo por 15 anos

No apagar das luzes e depois de praticamente quatro anos de ataques à emissora da família Marinho, Bolsonaro optou pelo pragmatismo e não quis deixar o ato ser uma decisão de Lula edit

247 - Faltando 11 para deixar o cargo, Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira (20) a renovação das concessões da Globo, Record e Band por mais 15 anos.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do Globo, Bolsonaro optou pelo pragmatismo e não quis deixar o ato ser uma decisão de Lula. A portaria será publicada no Diário Oficial de amanhã. Na semana passada, Bolsonaro já havia renovado a concessão do SBT.

Ao longo de todo o mandato, Jair Bolsonaro protagonizou clima de hostilidade e ataques à emissora da família Marinho e já tinha ameaçado não renovar a concessão da tv.

Durante debate com o então candidato e hoje presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro atacou a Globo, citando algumas ações que disse ter feito para mudar o Brasil. "Acabei com a mamata da Globo", disparou.

