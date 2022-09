Bolsonaro se irrita com pergunta sobre corrupção imobiliária e ataca jornalista: "seu marido vota em mim" (vídeo)

"A minha vida particular não está em pauta aqui", reclamou Amanda Klein edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) concedeu entrevista à Jovem Pan na manhã desta terça-feira (6) e, apesar do apoio da emissora ao seu governo, foi perguntado sobre a revelação de que sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo.

A pergunta, feita pela jornalista Amanda Klein, suscitou uma resposta de Bolsonaro que tratava da vida pessoal da profissional. "Amanda, você é casada, né, com uma pessoa que vota em mim. Eu não sei como é o teu convívio na tua casa com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso".

A jornalista, então, interrompeu: "a minha vida particular não está em pauta aqui. A minha particular não está em pauta".

Bolsonaro questionou: "a minha está em pauta por quê?". "Porque o senhor é uma pessoa pública, o senhor é o presidente da República", rebatou Klein.

Em outro trecho da entrevista, Bolsonaro acusou a jornalista de querer rotulá-lo como corrupto. "Você quer me rotular de corrupto, Amanda? Se a Folha faz essa investigação sem pé nem cabeça para me atingir, me perseguem há mais de quatro anos, agora você, da Jovem Pan, vai querer endossar a Folha de S. Paulo?".

Ele voltou a mencionar o marido da jornalista: "Amanda, você está convidada a conhecer minha mansão na vila histórica de Mambucaba, que vale, segundo a Folha, milhões de reais. Vá lá conhecer, você é casada por uma pessoa bem-sucedida economicamente, eu te vendo hoje a casa que vale milhões de reais. Você vai acreditar na imprensa, Amanda?".

