Carolina Ferraz lembra assassinato do pai em entrevista: “Terrível”

247 - Carolina Ferraz relembrou a morte do pai, Ladislau Noel Ferraz, durante uma conversa com Otaviano Costa. A atriz, hoje com 55 anos, comentou sobre como foi o processo de luto após a perda.

“Foi terrível. E eu acho que por ser a mais nova na minha casa, pude sofrer. Me descabelei, chorei, fiquei péssima. Demorei para superar o luto. Eu vivi muito tempo em luto”, contou durante a participação no Otalab.

Matéria do Metrópoles relembra que, quando perdeu o pai, que foi assassinado com seis tiros, Carolina tinha apenas 14 anos. Ainda jovem, ela teve dificuldades para compreender as emoções envolvidas no caso.

