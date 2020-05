Chico Alencar: cancelamento de jornal do SBT para não contrariar Bolsonaro é “censura descarada”

247 - O cancelamento de jornal do SBT para não contrariar Jair Bolsonaro, neste sábado, 23, é “censura descarada, sem pudor”, segundo o ex-deputado federal pelo PSOL-RJ Chico Alencar. O historiador lembra que isso ocorreu “pela primeira vez na História”. Ele lembrou que “a emissora pode ser privada, mas a concessão é pública” e, portanto, “isso é muito grave”. Confira.

Pela primeira vez na História, o SBT Brasil não foi ao ar neste sábado. Silvio Santos mandou cancelar o jornalismo para não contrariar Bolsonaro. É censura descarada, sem pudor. A emissora pode ser privada, mas a concessão é PÚBLICA. Isso é muito grave. — Chico Alencar (@50ChicoAlencar) May 24, 2020

O programa foi cancelado após Silvio Santos receber uma ligação de seu genro, Fábio Faria (PSD), que é casado com Patrícia Abravanel. Na ligação, Faria disse ao dono do SBT que teria recebido um telefonema do Secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, reclamando da abordagem sobre o vídeo da reunião ministerial em reportagem edição do telejornal no dia anterior.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.