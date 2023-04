Comunicadores progressistas criticam PL 2630 e dizem que o projeto de Orlando Silva favorece a Globo (vídeos)

Apoie o 247

247 – No dia de ontem, diversos comunicadores de esquerda, com grande presença no Youtube, lançaram vídeos para criticar o PL 2630, relatado pelo deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). "É um projeto de sabotagem contra nós para favorecer a Globo, que colocou dutos de dinheiro atrás do Lula e exaltou o Moro", diz Ronny Teles , que comanda um canal com 864 mil inscritos. Confira:

Assim como Ronny Teles, o comunicador João Antonio, editor do Click Política , publicou um desabafo contra o deputado Orlando Silva, que, na sua visão, também estaria atendendo aos interesses econômicos da Globo. "Quando Lula estava ferrado, muita gente virou as costas, inclusive Orlando Silva", relembrou João Antônio. "O Orlando está colocando coisas absurdas nesse projeto para favorecer a Globo. Todo dia ele está no Jornal Nacional. Está deslumbrado", afirma. Confira:

Outro comunicador progressista, Clayson , com um canal com 457 mil inscritos, disse que o PL 2630 representa uma "tragédia". "Este PL não pode ser aprovado", diz ele. Na sua visão, ao transferir recursos da publicidade digital para a Globo, ele representará o fim dos produtores pequenos de conteúdo. Confira:

O canal Desmascarando , com 451 mil inscritos no Youtube, trata o PL 2630 como "uma grande canalhice". Segundo o canal, trata-se de um projeto com vários jabutis, que visam sugar recursos dos produtores de conteúdo da internet e transferi-los para a Globo e outras empresas de mídia. "O PL vai criar um duto de dinheiro para a grande mídia". Confira:

O Plantão Brasil , de Thiago dos Reis, com 1,23 milhões, também expressou revolta com o projeto relatado por Orlando Silva. "As redes sociais vão ter que dar dinheiro para as empresas de mídia, que muitas vezes são a fonte das piores fake news", diz ele. Confira:

O comunicador Aquias Santarem , dono de um canal com 451 mil inscritos, falou sobre sua "decepção" com o governo Lula e disse que o PL 2630 é claramente um projeto para favorecer os interesses econômicos da Globo, em detrimento da mídia independente. Confira:

