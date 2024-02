Convocação para ato de Bolsonaro em São Paulo conta com campanha paga nas redes sociais

Apoie o 247

247 - O ato convocado por Jair Bolsonaro (PL) para se defender das investigações da Polícia Federal (PF) sobre o planejamento de um suposto golpe de Estado, marcado para este domingo (25), na Avenida Paulista, conta com o apoio de publicações pagas nas redes sociais. políticos aliados. Parte das publicações patrocinadas possuem críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Um levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo encontrou 35 publicações que somam 351 mil impressões, indicando o alcance das postagens. As impressões referem-se à quantidade de vezes que um anúncio aparece em uma tela, podendo incluir mais de uma visualização pela mesma pessoa.

Dentre os políticos que investiram para ampliar a visibilidade do evento, o senador Márcio Bittar (União-AC) se destaca. Sua publicação, convocando os militantes bolsonaristas e de extrema direita para o ato alcançou 30 mil impressões. O deputado estadual de Pernambuco, Renato Antunes (PL), pagou R$ 199 para impulsionar um vídeo confirmando sua presença no ato. O vídeo foi visualizado cerca de 20 mil vezes.

A manifestação na Avenida Paulista é vista como uma forma de medir o apoio popular a Jair Bolsonaro, que enfrenta pressões devido a investigações que o apontam como envolvido em uma tentativa de golpe de Estado. Na sexta-feira (23), Bolsonaro reforçou o convite nas redes sociais, destacando que o ato será pacífico.

O governador Tarcísio confirmou sua presença, porém, alguns aliados de Bolsonaro, como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), não estarão presentes devido ao risco de ter a imagem associada a um movimento golpista.

