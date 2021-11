Cristina Serra: Guedes exala o mau hálito da Casa Grande, ele odeia pobres

Na TV 247, a jornalista também criticou a imprensa tradicional pelo silêncio diante do escândalo da offshore do ministro da Economia em um paraíso fiscal: “imagina se isso acontece com um ministro do governo do PT”. Assista edit

247 - A jornalista Cristina Serra, em entrevista à TV 247, voltou a afirmar que o ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro, Paulo Guedes , “odeia pobres” e disse ainda que ele representa a Casa Grande do período da escravidão.

“Esse senhor odeia pobres. Ele exala o mau hálito da Casa Grande. ‘Pobre não pode viajar para o exterior’; ‘pobre não pode ter filho na universidade’; ‘pobre tem que comer resto de comida de restaurante de rico’. É impressionante a agressividade, a violência verbal desse Paulo Guedes”, disse a jornalista.

Apesar disso, falou Cristina, o ministro é “blindado” pela imprensa tradicional brasileira, que esconde , por exemplo, o escândalo da offshore de Guedes em um paraíso fiscal , assim como tem também o presidente do Banco Central , Roberto Campos Neto . “É estarrecedor o tratamento benevolente, para dizer o mínimo, que a mídia dá para o Paulo Guedes diante de um escândalo desses. O Paulo Guedes tem que se explicar, não só pelo aspecto da ilegalidade da questão, mas por esse absurdo dele e do Roberto Campos Neto serem as autoridades que tomam as medidas que vão impactar no câmbio e eles vão ganhar dinheiro com isso. Isso é inaceitável, inaceitável. Houve aquele ‘zum-zum-zum’ quando saíram os ‘Pandora Papers’, mas dali dois ou três dias a mídia esqueceu o assunto. [Ele] é um personagem blindado pela mídia. O assunto acabou, foi esquecido, morreu, ninguém mais fala nesse escândalo”.

A jornalista destacou que o tratamento da imprensa seria totalmente diferente caso o escândalo envolvesse algum governo de esquerda. “Imagina se isso acontece com um ministro de um governo de esquerda, do governo do PT. Imagina se esse ministro já não teria caído, teria saído escorraçado do governo diante de tanta pressão da mídia”.

