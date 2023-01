Cristina Serra sobre o general Sérgio Etchegoyen, que ameaçou Lula: 'covarde por má-fé ou por ignorância'

Apoie o 247

247 - Em sua coluna publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, a jornalista Cristina Serra criticou as ameaças feitas pelo general da reserva Sérgio Etchegoye contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Michel Temer disse ver o petista com uma postura de "covardia" porque anuncia medidas e sabendo que não serão questionado, segundo o general.

"O general tem um entendimento muito peculiar do que seja covardia. Difícil saber se por má-fé ou por ignorância", disse Cristina Serra. "Como se sabe, covardia é usar de violência e brutalidade contra alguém indefeso, dominado, mais fraco. Exatamente como fizeram agentes da ditadura com prisioneiros sob custódia do Estado. A ditadura perseguiu, torturou, estuprou, assassinou e desapareceu com os corpos de opositores. Mais de 200 não foram encontrados até hoje", disse.

"Covardia, senhor Etchegoyen, foi o que aconteceu na Casa da Morte, em Petrópolis. Covardia, senhor Etchegoyen, foi deixar faltar oxigênio nas enfermarias de Manaus e estimular a imunidade de rebanho durante a pandemia. Covardia é valer-se dos instrumentos da democracia para apregoar o golpe contra a República. Covardes!".

