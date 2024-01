Daniela Lima, da Globonews, vira alvo preferencial da direita após erro de informação sobre computador da Abin

Apoie o 247

247 – Um erro da jornalista Daniela Lima, apresentadora da Globonews, alimentou as narrativas da direita após a operação da Polícia Federal que atingiu o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daniela havia divulgado que a PF havia apreendido um computador da Abin em um endereço de Carlos Bolsonaro, mas a Globo depois corrigiu a informação.

Tal equívoco despertou solidariedade entre jornalistas, mas também fez com que a apresentadora da Globo se tornasse o alvo preferencial da direita na chamada "disputa de narrativas". Confira algumas reações:

Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Eu já errei muitas vezes. Jornalista que é jornalista corrige informação e foi o que @DanielaLima_ fez. Nada justifica nenhum ataque. E, de resto, tem é muito trabalho e gente pra explicar porque tava fazendo espionagem ilegal — Juliana Dal Piva (@julianadalpiva) January 29, 2024

Daniela Lima não é louca, é desonesta. Não há qualquer compromisso com a verdade ou com o dever ético de um jornalista sério em informar sua audiência.



A gravidade desta fake news, na ânsia de condenar um Bolsonaro, apenas evidencia o seu caráter. pic.twitter.com/TGILpjkBiq — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 29, 2024

Presidente Bolsonaro DESMENTE Daniela Lima. pic.twitter.com/QwhjI8mqWG — Flávia Leão (@FlviaLeo16) January 29, 2024

