Datena se irrita com advogado do caso Lázaro Barbosa: "o senhor é liso"

247 - O apresentador José Luiz Datena ficou irritado com as respostas de Ilvan Barbosa, advogado do chacareiro suspeito de ajudar Lázaro Barbosa na fuga. O criminoso foi baleado na manhã desta segunda-feira (28) durante um confronto com policiais militares em Goiás. "O senhor é liso, é difícil entrevistar o senhor", afirmou o apresentador.

"Se o senhor estivesse aqui onde eu estou, o senhor acreditaria no que o senhor está falando? Na função de perguntador, se o senhor fosse um repórter, o senhor acreditaria no que você está falando?", questionou Datena. O relato foi publicado pelo site Metrópoles.

Em entrevista à reportagem do Brasil Urgente, o defensor negou a presença de Lázaro na fazenda, dizendo que o fazendeiro chamava o caseiro de "Lázaro" como uma brincadeira. A versão seria uma justificativa para a frase "Lázaro, vem comer" ter sido ouvida algumas vezes no local.

