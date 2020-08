Depois de Twitter e Instagram, YouTube também bane Sara Winter

247 - O jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo, “informou que o YouTube encerrou a conta da militante extremista Sara Giromini na plataforma”.

“O encerramento se deu na madrugada desta terça-feira, dois dias depois de ela ter feito uma postagem em redes sociais expondo o nome de uma menina de 10 anos de idade que foi estuprada pelo tio e que teve a gravidez interrompida por determinação da justiça. De acordo com a plataforma, a conta de Giromini foi encerrada por ‘violação dos termos de serviço do YouTube’. Procurado,o YouTube ainda nãos e pronunciou sobre as razões que levaram ao encerramento da conta”, acrescentou Jardim.

