Desfile de tanques foi fiasco nas redes sociais, com 93% dos posts negativos, diz pesquisa

247 - Levantamento da Quaest Pesquisa mostrou que de 2,3 milhões de posts publicados e analisados nas redes sociais sobre o desfile de tanques do qual participou Jair Bolsonaro para intimidar o Congresso, 93% são chacota do evento ou críticas ao governo federal.

Segundo a plataforma de análise de redes sociais, apenas 5% das publicações exaltam as Forças Armadas e Bolsonaro, e 2% apoiam o governo.

O desfile com blindados, nesta terça-feira, 10, na Esplanada dos Ministérios, no Palácio do Planalto e ao lado do Congresso, ocorreu no dia em que a Câmara dos Deputados vota a “PEC do Voto Impresso”, apoiada por Bolsonaro.

'Banana Republic'

The Guardian, o maior jornal inglês, referiu-se ao desfile militar desta terça em Brasília como uma ação “ao estilo república das bananas” do governo Bolsonaro, em reportagem. Segundo o jornalista Tom Phillips, autor da reportagem, o desfile “foi amplamente visto como a tentativa desastrada de um presidente sitiado de projetar força”.

