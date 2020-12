“Detratores” do governo Bolsonaro reagem com críticas e ironias à lista de jornalistas

Uma onda de indignação tomou conta das redes sociais com a revelação de que o governo Bolsonaro está monitorando jornalistas, intelectuais e influenciadores do país, classificando os que considera seus inimigos como “detratores”. Os alvos da lista do governo reagiram com ironia e críticas. Leia edit

247 - Jornalistas alvo do monitoramento do governo Bolsonaro, classificados como “detratores”, reagiram com críticas e ironias ao relatório. Xico Sá apontou a semelhança entre o relatório de Bolsonaro e as ações da ditadura: “Fiquem tranquilas, autoridades do Governo, hoje só tem receita de bolo e sonetos de Camões” - trata-se de uma referência ao tempo da censura, em que os jornais publicavam sonetos de Camões no espaço em que seriam veiculadas reportagens censuradas (O Estado de S.Paulo) e receitas de bolos (Jornal da Tarde).

Veja tweets dos jornalista alvo do relatório e de outras pessoas:

